Во Владимирской области больше 455 тысяч жителей получают пенсии
На сегодняшний день количество пенсионеров, которым региональное Отделение ПФР осуществляет выплаты, превышает 455 тыс. человек (из них почти 429 тыс. человек получают трудовые пенсии, более 25 тыс. - социальные пенсии).
С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 7,05%. В результате индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости составил 15,4 тыс. рублей.
С 1 февраля на 4,3% также проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. После индексации денежный эквивалент набора вырос до 1 121,42 рубля в месяц.
С 1 апреля пенсии по государственному обеспечению были проиндексированы на 2 %. Повышение коснулось почти 29 тысяч владимирских пенсионеров, включая более 25 тысяч получателей социальных пенсий.
В итоге средний размер социальной пенсии после повышения составил 9 266 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU