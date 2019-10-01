2019-10-01T11:38:22+03:00
Общество

Во Владимирской области больше 455 тысяч жителей получают пенсии

Сегодня в России, как и во многих странах мира, отмечается Международный день пожилых людей
Алексей СУХОВ
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На сегодняшний день количество пенсионеров, которым региональное Отделение ПФР осуществляет выплаты, превышает 455 тыс. человек (из них почти 429 тыс. человек получают трудовые пенсии, более 25 тыс. - социальные пенсии).

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 7,05%. В результате индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости составил 15,4 тыс. рублей.

С 1 февраля на 4,3% также проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. После индексации денежный эквивалент набора вырос до 1 121,42 рубля в месяц.

С 1 апреля пенсии по государственному обеспечению были проиндексированы на 2 %. Повышение коснулось почти 29 тысяч владимирских пенсионеров, включая более 25 тысяч получателей социальных пенсий.

В итоге средний размер социальной пенсии после повышения составил 9 266 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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