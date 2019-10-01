2019-10-01T11:04:21+03:00
Общество

В Собинской районной больнице пациент умер из-за врачебной ошибки

Случаем уже занялся Следственный комитет
Алексей СУХОВ
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Хотя вначале историей занималась Собинская межрайонная прокуратура. Именно они узнали о том, что в июне 2019 года в местной ЦРБ умер пациент и, по всей видимости, в этом виноват один из врачей.

Тогда, в первый летний месяц в Собинскую районную больницу поступил гражданин с желудочно-кишечным кровотечением. Причины кровотечения были не совсем понятны. Медики обследовали пациента. Было принято решение о необходимости операции. Вот во время операции, как заявляют в прокуратуре, и имела место врачебная ошибка, повлекшая смерть больного.

Материалы проверки прокуратура сейчас передала в Следственный комитет РФ по Владимирской области. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Однако никому конкретно из персонала больницы обвинение предъявлено пока не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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