На южном обходе Владимира грузовик влетел в машины: шестеро пострадавших

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-01T10:18:40+03:00

Организован объезд по автодороге М-7 «Волга», подъезд к городу Иваново, через Владимир и региональную автодорогу 17Р-1.

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В районе 8 утра 1 октября на трассе М-7 "Волга" (южный обход Владимира) водитель грузовой машины выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". От удара "Газель" отбросило к другой машине - тоже грузовику. На дороге образовалась пробка.

В результате ДТП шестеро пострадавших: трое - пассажиры "Газели", еще двое - водитель грузовика, который выехал на "встречку", и его пассажир, а также - водитель второй фуры.

На данный момент движение временно остановлено. На месте работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Дорожные службы оказывают необходимую помощь.

Организован объезд по автодороге М-7 «Волга», подъезд к городу Иваново, через Владимир и региональную автодорогу 17Р-1.

ИСТОЧНИК KP.RU