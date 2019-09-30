В Муроме бомж убил друга и жил с трупом несколько дней

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-30T17:56:02+03:00

Друг разрешил пожить у него. Спустя время, мужчины поссорились из-за дамы, и обвиняемый набросился с ножом на приятеля

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29-летнему мужчине без определенного места жительства вынесли приговор за убийство.

По данным Следственного комитета, мужчина, который ездил по разным местам, прибыл в Муром к знакомому - он разрешил ему пожить в своей комнате. Приятели «зарабатывали» сдачей металла в пункты приема и попрошайничеством, деньги тратили на еду и спиртное.

Вечером 5 января 2019 года к ним в гости пришла знакомая, после распития алкоголя мужчины поссорились, выясняя, к кому же больше расположена дама. Хозяин жилья грубо высказался в адрес женщины, а обвиняемый набросился на него и нанес ножевые ранения.

Хозяин комнаты был жив, но его оставили без медицинской помощи.

На утро, 6 января, женщина увидела 58-летнего хозяина мертвым и ушла. А обвиняемый жил в комнате вместе с трупом до 9 января.

Происшествие выявил участковый во время обхода. Осужденному назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU