В Суздале служебные собаки будут искать взрывчатки
В Суздале стартовал чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов со служебными собаками. В течение нескольких дней представители кинологических служб со всей страны будут бороться за звание лучших в своей профессии.
В соревнованиях принимают участие 250 кинологов со своими питомцами. Они будут состязаться за звания чемпионов и продемонстрируют свои навыки и качество подготовки служебных собак по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».
В упражнениях собаки должны находить по запаху запрещенные предметы в помещении, на участке местности, в транспортных средствах и в одежде группы людей. Также кинологам предстоит продемонстрировать поиск человека на местности. 5 октября 2019 года состоится подведение итогов чемпионата.
ИСТОЧНИК KP.RU