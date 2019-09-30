В Суздале служебные собаки будут искать взрывчатки

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-30T17:47:54+03:00

Представители кинологических служб со всей страны поборятся за звание лучших в своей профессии

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В Суздале стартовал чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов со служебными собаками. В течение нескольких дней представители кинологических служб со всей страны будут бороться за звание лучших в своей профессии.

В соревнованиях принимают участие 250 кинологов со своими питомцами. Они будут состязаться за звания чемпионов и продемонстрируют свои навыки и качество подготовки служебных собак по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».

В упражнениях собаки должны находить по запаху запрещенные предметы в помещении, на участке местности, в транспортных средствах и в одежде группы людей. Также кинологам предстоит продемонстрировать поиск человека на местности. 5 октября 2019 года состоится подведение итогов чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU