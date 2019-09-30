За полгода во Владимирской области ликвидировано 600 незаконных свалок

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-30T17:07:55+03:00

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Во Владимирской области идет непрерывная работа по выявлению несанкционированных свалок в городах, поселках, окрестных лесах и вдоль дорог. Первый этап проверок завершился 21 июня, второй будет проходить до 25 октября.

За первые полгода 2019 года в области выявлено 1269 несанкционированных и стихийных свалок, это на 36 процентов меньше, чем за то же время в прошлом году. Около половины из них - 602 свалки - ликвидировано.

Больше количество свалок вдоль дорог выявляет «Владупрадор». Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков сообщил, что количество свалок, выявленных сотрудниками ГБУ «Владупрадор» в 2019 году, увеличилось с 57 до 60. Количество мусора вдоль дорог по сравнению с прошлым годом также выросло с 5936 кубометров до 6399. На мероприятия по санитарной очистке от мусора и сухостоя придорожных полос этих автомобильных дорог выделено 25,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU