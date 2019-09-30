В сквере на Чайковского поставили биотуалеты

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-30T16:20:04+03:00

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30 сентября рядом со сквером на улице Чайковского установлены два биотуалета. Напомним, соответствующее поручение дал глава администрации города Владимира Андрей Шохин управлению ЖКХ администрации города в конце августа в ходе инспекции. Сити-менеджер проверял как идет реконструкция сквера по программе "Современная городская среда".

Биотуалеты поставили в том числе еще и потому, что многие после открытия сквера начали ходить по нужде под окна близлежащих жилых домов. Теперь эта проблема должна быть решена. Биотуалеты стоят в стороне от домов. Их обслуживанием займется "Владимиргорводоканал".

При этом в мэрии говорят, что это временное решение бытового вопроса. Проектом благоустройства сквера на улице Чайковского предусмотрена площадка для размещения там павильона под детское кафе. После того, как этот объект будет построен, там появится стационарный туалет.

ИСТОЧНИК KP.RU