Владимирский актер Владимир Лаптев вышел в финал шоу "Голос"
Владимирский актер и режиссер Владимир Лаптев вышел в финал шоу "Голос 60+". На этапе нокаутов он вновь исполнил Александра Вертинского, песню "Над розовым морем".
Выступление Владимира Лаптева было очень ярким. Наставник Михаил Боярский не скрывал своего восхищения.
— Такой человек в моей команде мне был необходим. Я очень хочу, чтобы он раскрыл все прелести и трагедии возраста мужского, — признался Боярский.
По условиям этапа, из четырех человек своей команды Михаил Боярский должен был оставить лишь двух, что и сделал.
Поздравляем Владимира Лаптева и желаем ему победы!
ИСТОЧНИК KP.RU