Владимирский актер Владимир Лаптев вышел в финал шоу "Голос"

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-30T13:12:00+03:00

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Владимирский актер и режиссер Владимир Лаптев вышел в финал шоу "Голос 60+". На этапе нокаутов он вновь исполнил Александра Вертинского, песню "Над розовым морем".

Выступление Владимира Лаптева было очень ярким. Наставник Михаил Боярский не скрывал своего восхищения.

— Такой человек в моей команде мне был необходим. Я очень хочу, чтобы он раскрыл все прелести и трагедии возраста мужского, — признался Боярский.

По условиям этапа, из четырех человек своей команды Михаил Боярский должен был оставить лишь двух, что и сделал.

Поздравляем Владимира Лаптева и желаем ему победы!

ИСТОЧНИК KP.RU