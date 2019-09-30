Матч владимирских футболистов с муромскими закончился ничьей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-30T12:33:06+03:00

Счет в поединке так и не был открыт

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29 сентября владимирское "Торпедо" принимало соперников из Мурома. На матч пришло 990 зрителей.

Феерической игры не случилось. Футболисты не смогли поразить ворота соперников, и счет на табло так и не был открыт.

Как отмечает пресс-служба "Торпедо", на ход противостояния повлияло удаление Вадима Зубавленко ещё в первом тайме и неназначенный пенальти в ворота гостей после перерыва.

В поединке двенадцатого тура владимирские футболисты встретятся на выезде с командой ФСК «Долгопрудный» из одноимённого города. Матч 5 октября на подмосковном стадионе «Салют» начнётся в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU