Матч владимирских футболистов с муромскими закончился ничьей
29 сентября владимирское "Торпедо" принимало соперников из Мурома. На матч пришло 990 зрителей.
Феерической игры не случилось. Футболисты не смогли поразить ворота соперников, и счет на табло так и не был открыт.
Как отмечает пресс-служба "Торпедо", на ход противостояния повлияло удаление Вадима Зубавленко ещё в первом тайме и неназначенный пенальти в ворота гостей после перерыва.
В поединке двенадцатого тура владимирские футболисты встретятся на выезде с командой ФСК «Долгопрудный» из одноимённого города. Матч 5 октября на подмосковном стадионе «Салют» начнётся в 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU