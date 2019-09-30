Владимирцы смогут увидеть комету Хейла-Боппа

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-30T12:25:34+03:00

Ей посвящено несколько картин на выставке в Центре ИЗО

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Объединение художников «Art-Navis» и владимирские поэты представят необычный выставочный проект, в котором мир живописи и мир поэзии дополняют друг друга.

«От заката до рассвета» - это проект, в котором представлены и урбанистические мотивы, выполненные в темное время суток, где настроение создают яркие огни фонарей, разрывающие ночную мглу, и ландшафтные пейзажи. Образ человека раскрывается в сюжетно-тематических композициях и натюрмортах.

Особое место в экспозиции занимают картины, на которых запечатлена комета Хейла-Боппа, ставшая одной из самых ярких комет за несколько десятков лет (она была открыта в 1995 году и предстала перед землянами во всей красе в 1997-м). В общей сложности в экспозицию выставки вошло порядка 60 произведений.

Поэтическую часть выставки невозможно представить без строчек Александра Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека». Особое внимание уделено ночным произведениям владимирского поэта-песенника Алексея Фатьянова. Удивительным образом обогащают выставку произведения и современных владимирских авторов. Всего в проекте представлено около 13 стихотв.

Выставка будет работать до 3 ноября. Цена билета: 50-100 р.

ИСТОЧНИК KP.RU