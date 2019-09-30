2019-09-30T12:09:29+03:00
Общество

В деревне Быкасово Гороховецкого района откроется современный ФАП

Его торжественно откроют 2 октября
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой здравоохраненияфото предоставлено пресс-службой здравоохранения
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Деревня Быкасово – одна из самых удаленных деревень Гороховецкого района. Расстояние до центральной районной больницы – 70 км, а до ближайшей Фоминской амбулатории – 25 км. Медицинский пункт обслуживает не только Быкасово, но и жителей соседних деревень Липовка, Повалихино и Черненково. В общей сложности это 230 человек.

В составе ФАПа – смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, комната ожидания посетителей, комната персонала, санузел, а также помещение для электро-теплогенератора.

Модульный фельдшерско-акушерский пункт построен в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса Владимирской области». ФАП уже получил лицензию на оказание медицинской деятельности и начал принимать пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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