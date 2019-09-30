В деревне Быкасово Гороховецкого района откроется современный ФАП
Деревня Быкасово – одна из самых удаленных деревень Гороховецкого района. Расстояние до центральной районной больницы – 70 км, а до ближайшей Фоминской амбулатории – 25 км. Медицинский пункт обслуживает не только Быкасово, но и жителей соседних деревень Липовка, Повалихино и Черненково. В общей сложности это 230 человек.
В составе ФАПа – смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, комната ожидания посетителей, комната персонала, санузел, а также помещение для электро-теплогенератора.
Модульный фельдшерско-акушерский пункт построен в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса Владимирской области». ФАП уже получил лицензию на оказание медицинской деятельности и начал принимать пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU