2019-09-30T10:18:51+03:00
Спорт

Владимирцы привезли три медали с чемпионата мира по восточным боевым единоборствам

Наши взяли золото и два серебра
Алексей СУХОВ
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Представители Владимирской области Самир Рагимов и Диана Пальчикова завоевали золотую и две серебряные медали в дисциплине "сётокан" на чемпионате и первенстве мира по восточным боевым единоборствам, которые прошли в Португалии с 17 по 26 сентября. В соревнованиях участвовали спортсмены из 25 стран. Было проведено 755 личных и 116 командных стартов.

Самир Рагимов выиграл чемпионат мира в составе мужской команды, одолевшей 12 соперников. Это уже второе успешное выступление спортсмена в 2019 году (в апреле на Кубке мира в Норвегии в личном кумитэ он завоевал бронзу, а в командном – золото). Диана Пальчикова в составе команд в кумитэ завоевала две серебряные медали в категориях девушки 16-17 лет и юниорки 16-20 лет, конкуренция – 8 и 10 команд соответственно.

Самир Рагимов из Гусь-Хрустального и Диана Пальчикова из Владимира представляют Владимирскую областную федерацию восточных боевых единоборств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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