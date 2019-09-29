2019-09-29T20:19:36+03:00
Общество

Во Владимирской области от гриппа уже привились более 42 тысяч человек

Среди вакцинированных около четырнадцати тысяч детей
Ирина Мальцева
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Эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе пока нет, и в преддверии эпидсезона привить планируется более 600 тысяч человек – это 45 процентов жителей Владимирской области. Бесплатные профилактические прививки положены малышам от шести месяцев и старше, школьникам, студентам, работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и людям старше 60 лет. Для того чтобы привиться от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Как отмечают в управление Роспотребнадзора во Владимирской области, сейчас, пока нет сезонного подъема заболеваемости, лучшее время для того, чтобы сделать прививку против гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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