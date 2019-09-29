2019-09-29T19:00:39+03:00
Общество

Владимирский УФСИН заплатит миллион за гибель женщины

Решение обжалуют в областном суде
Ирина Мальцева
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В июле прошлого года водитель УФСИН России по Владимирской области во время работы нарушил правила дорожного движения и сбил пятидесятивосьмилетнюю женщину, погибшую под колесами его автомобиля. Мужчина получил реальный срок – два года в колонии поселении, а две дочери погибшей обратились в суд, прося компенсировать им моральные страдания, которые каждая оценила в два миллиона рублей. Суд посчитал, что взыскать их нужно с работодателя виновника - УФСИН России по Владимирской области. Каждая сестра должна получить по 500 тысяч рублей, также им вернут расходы на представителя. УФСИН России по Владимирской области не согласилось с принятым решением и подало апелляционную жалобу, которую рассмотрят в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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