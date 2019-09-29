Житель Лакинска пьяный катался на мопеде

СЕГОДНЯ 16:52 2019-09-29T16:52:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Горожанин, выпив лишнего, решил покататься на своем мопеде по родному Лакинску. Его не остановило, что он уже был оштрафован за вождение в пьяном виде. Жителя Лакинска вновь задержали сотрудники ГИБДД по Собинскому району, когда он пьяным колесил по улицам. Несмотря на то, что подсудимый признал вину полностью, его оштрафовали на шестьдесят тысяч рублей, а кроме того, запретили управлять любым транспортом в течение двух лет. Обжаловать приговор мужчина не стал, он вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU