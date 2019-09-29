2019-09-29T14:58:48+03:00
Общество

Во Владимирской области пригородные электрички будут ездить по-новому

Расписание изменится с 5 октября
Ирина Мальцева
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С этой даты по выходным не будет электричек №6408 и 6409, следовавших из Владимира в 9:15 в Ковров и обратно в 10:40. 9 ноября уберут рейсы Владимир - Ковров в 19:35 и Ковров - Владимир в 19:08, а 18 ноября из расписания уйдет еще два электропоезда №6410 и №6411, первый из которых отправляется из Владимира в 12:06, а второй из Коврова обратно в областной центр в 15:25. Также весь октябрь по техническим причинам по другому будет ходить и электропоезд № 6410, доставляющий пассажиров из Владимира в Ковров. Электричка будет отправляться в 12:06 и прибывать на конечную станцию в 13:48. Кстати, в связи с переходом на зимний график изменится расписание пригородных поездов и на Гороховецком направлении. Перед поездкой актуальной расписание рекомендуют уточнить на официальном сайте https://vvppk.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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