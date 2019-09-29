Владимирец подарил квартиру матери, чтобы не платить алименты

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-29T13:30:23+03:00

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Жительница Владимира рассталась с мужем и одна воспитывала их общего ребенка. Алименты отец не платил и к концу мая 2015 года накопил задолженность 370 тысяч рублей. А в конце декабря прошлого года женщина узнала, что бывший супруг подарил своей матери принадлежащую ему половину квартиры, которая была единственным принадлежащим ему объектом недвижимости. По мнению горожанки, он сделал это исключительно для того, чтобы долю в квартире не изъяли за долги. Владимирка просила суд признать сделку недействительной, в ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что сделка была совершена для вида, без намерений создать правовые последствия и признал ее незаконной. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU