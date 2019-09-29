2019-09-29T09:57:19+03:00
Общество

В Муроме продавали некачественное сливочное масло

Производитель использовал растительный жир вместо животного
Ирина Мальцева
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Нарушения обнаружили сотрудники регионального Россельхознадзора в ходе сентябрьской проверки. Образцы масла «Традиционное» с заявленной массовой долей жира 82,5%, которое поставлял в район индивидуальный предприниматель из Подмосковья, направили в лабораторию на экспертизу, которая показала, что вместо животного жира бизнесмен добавлял растительный жир. Теперь некачественное масло должны снять с продажи, а в отношении производителя проведут служебное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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