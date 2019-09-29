В микрорайоне Лесной отремонтировали стадион и построили детскую площадку

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-29T09:17:15+03:00

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В Лесном рядом со школой построили детскую и спортивную площадку с безопасным резиновым покрытием, а на самом стадионе установили новые светодиодные светильники, положили новый асфальт на 2200 с лишним «квадратах» и привели в порядок футбольное поле. На спортплощадке появились спортивные снаряды для гимнастики, разборные теннисные столы и места, где можно поиграть в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Для ребят по младше на детской площадке, занявшей более 550 квадратных метров, есть как качели с песочницей, так и карусель с «лазилками». Кроме того, в Лесном в этом году проложили новые асфальтовые дорожки от остановки на трассе М-7 к домам №№4 и 5 по улице Лесной, а саму остановку отремонтировали. На следующий год жителям микрорайона обещают отреставрировать школьный бассейн, куда смогут ходить заниматься все обитатели Лесного.

ИСТОЧНИК KP.RU