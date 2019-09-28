В Суздальском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки: двое госпитализированы
На месте работают сотрудники ГИБДД
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28 сентября в 18.10 в Суздальском районе около коттеджного поселка Милино случилось ДТП. На видео, которое появилось в группе "Подслушано во Владимире" Вконтакте, видно, что произошло лобовое столкновение внедорожника с иномаркой. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает пока о двух пострадавших, которым потребовалась госпитализация. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU