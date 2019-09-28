Квесты, игры и селфи в спецавтомобилях: во владимирском Центробанке прошел День открытых дверей

СЕГОДНЯ 16:52 2019-09-28T16:52:44+03:00

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28 сентября в историческом здании Владимирского отделения Банка России в четвертый раз прошел День открытых дверей. Гостей встречали сотрудники, переодетые в чиновничьи костюмы 19 века, женская половина блистала в платьях светских дам. Присутствовали и сказочные персонажи: мошенники из Нью-Васюков, Лиса Алиса и кот Базилио, а также представители современного делового мира. Это были ведущие различных станций специального праздничного квеста, на которые горожане записывались заранее. В игровой форме сотрудники банка повышали финансовую грамотность жителей. Владимирцев учили выявлять фальшивки, находить фишинговые сайты, правильно пользоваться платежными картами. Кроме того, горожанам рассказали, как не попасться на уловки мошенников. Перед зданием банка в открытой зоне дети соревновались в отгадывании ребусов, собирали картинки из пазлов, раскрашивали рисунки. Желающие могли даже забраться в инкассаторские машины и сделать селфи с огромными денежными банкнотами разных номиналов.

«В этом году мы подготовили активности для всех возрастов: дети рисовали, их родители отгадывали ребусы и отвечали на вопросы викторины. Квест мы попробовали впервые. И не прогадали: он вызвал неподдельный интерес и увлеченность. Совместные деловые игры сплачивают людей, настраивают на позитив и пробуждают все больший интерес к деятельности Банка России», - отметила управляющий Отделением Владимир Надежда Калашникова.

Ирина Беглова, гость из Собинки, отметила: «То, что мы увидели сегодня надолго останется в наших сердцах, не все станут банкирами, но все пользуемся услугами банков, нам необходимо знать о новых финансовых продуктах и как защититься от мошенников. Все это нам преподнесли в легкой доступной, игровой форме. Два часа пролетели незаметно. Будем ждать следующего года и нового праздника!»

ИСТОЧНИК KP.RU