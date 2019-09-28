2019-09-28T15:24:28+03:00
Происшествия

Москвич предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков во Владимирской области

Злоумышленник распространял метадон
Елена Масленникова
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По версии следствия, житель столицы прибыл во Владимирскую область, чтобы реализовывать наркотики через тайники-закладки. 8 февраля он был задержан правоохранителями. Под сиденьем автомобиля оперативники обнаружили сверток с порошкообразным содержимым. Эксперты определили, что это синтетический наркотик метадон. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, полицейские установили несколько тайников, в которых находились еще 27 свертков с аналогичным веществом. В общей сложности было изъято 3,71 грамма метадона. За незаконный сбыт наркотиков в крупном размере москвичу грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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