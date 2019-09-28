2019-09-28T15:53:43+03:00
Происшествия

В садах "Содышка" в заброшенном здании при пожаре погиб молодой человек

Пламя вспыхнуло в бывшем здании лодочной станции
Елена Масленникова
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В садах "Содышка" при пожаре погиб молодой человекВ садах "Содышка" при пожаре погиб молодой человекФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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О возгорании сотрудники МЧС узнали 28 сентября в 11 дня. Огонь полыхал в бывшем здании лодочной станции, находящемся в садоводческом некоммерческом товариществе "Содышка". Площадь возгорания составила 50 кв.м. Огонь тушили 9 человек и 3 единицы техники. Спасатели обнаружили тело 27-летнего молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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