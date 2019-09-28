Владимирцы жалуются на холодные батареи в их домах и отсутствие информации

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-28T11:11:10+03:00

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Гневные обращения владимирцы продолжают размещать в соцсетях. Горожане пишут, что в их домах до сих пор холодные батареи. Тепла нет в домах на улицах Труда, Никитина, Тракторной, Растопчина, Куйбышева. Хотя, судя по графику, включить отопление должны были всем еще вчера. Горожане рассказывают, что по телефону горячей линии не могут получить информацию, когда в их квартирах потеплеет. Ответ один - звоните в свою управляющую компанию.

- Звонили по всем телефонам горячей линии. Нам сказали, что по всем вопросам надо обращаться к управляющей компании, - рассказала в соцсетях Екатерина Панкратова.

Жители заявляют о намерении обратиться в госжилинспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU