2019-09-28T09:40:32+03:00
Общество

Крупный сетевой ритейлер заплатит штраф за торговлю сигаретами рядом с школой

Сумма штрафа -38 тысяч рублей
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во владимирский Роспотребнадзор пожаловались жители. В своих обращениях они указали, что магазин "Красное и белое" на улице Безыменского, д.17-Г торгует табачными изделиями рядом с школой и детским садом. Представители надзорного ведомства организовали проверку. Выяснилось, что расстояние от магазина до школы №20 составляет всего 83 метра, а до детского сада №3 - 36. По нормативам продажа сигарет может осуществляться только в том случае, если от магазина до образовательного учреждения не менее 100 метров. Таким образом, юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Компании придется заплатить штраф в размере 38 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцы жалуются на холодные батареи в их домах и отсутствие информации
Во Владимире троим наркосбытчикам суд назначил до 9,5 лет лишения свободы
В Покрове на месте пожара нашли тело мужчины
Владимирская школьница продала наркотическую смесь, чтобы заработать на маникюр
Во Владимире в выходные пройдет сразу два фестиваля про удобную городскую среду
«Т Плюс» завершил реконструкцию теплосети на улице Куйбышева
Владимиро-Суздальский музей-заповедник вновь начнет сотрудничать с частными гидами
Во Владимирской области покажут отреставрированный фильм «Романс о влюбленных» с тифлокомментариями и субтитрами
Владимирцы смогут задать вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ
Во Владимире пройдёт исторический квест «Дальневосточная Победа»
Во Владимире пьяные девушки-подростки ограбили свою сверстницу
В Александровском районе прокуратура обнаружила в земле партию бракованных резиновых тапок
"Мобильный технопарк "Кванториум" стартует во Владимирской области 1 октября
В Александровском районе более сотни мигрантов незаконно поселились в элитном коттеджном поселке
Почта России выпустила конверт к 50-летию владимирского театра кукол
Ремонт в детской поликлинике №1 на Студеной горе закончится в декабре
В Коврове пенсионер угнал мотоцикл
Умер первый владимирский радио-диджей
Ночью в Юрьев-Польском сгорел двухквартирный дом
Сегодня ночью во Владимире на улице Безыменского сгорел автомобиль
Жительницу Владимира оштрафовали на 15 тысяч за то, что оставила ребенка одного дома
Директор стекольного завода в Гусь-Хрустальном районе подозревается в уклонении от уплаты налогов
Владимирскому ансамблю "Русь" исполняется 45 лет