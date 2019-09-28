Крупный сетевой ритейлер заплатит штраф за торговлю сигаретами рядом с школой

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-28T09:40:32+03:00

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Во владимирский Роспотребнадзор пожаловались жители. В своих обращениях они указали, что магазин "Красное и белое" на улице Безыменского, д.17-Г торгует табачными изделиями рядом с школой и детским садом. Представители надзорного ведомства организовали проверку. Выяснилось, что расстояние от магазина до школы №20 составляет всего 83 метра, а до детского сада №3 - 36. По нормативам продажа сигарет может осуществляться только в том случае, если от магазина до образовательного учреждения не менее 100 метров. Таким образом, юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Компании придется заплатить штраф в размере 38 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU