2019-09-27T16:57:21+03:00
Происшествия

Владимирская школьница продала наркотическую смесь, чтобы заработать на маникюр

Девушка воспитывается в многодетной неполной семье
Валерия ПРОНИНА
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Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы города Владимира. Ей предъявлено обвинение за незаконный оборот наркотиков.

Следствием установлено, что 13 июня 2019 года школьница продала своей подруге в подъезде жилого дома наркотическую смесь. Сотрудники полиции задержали девушку на месте преступления. Обвиняемая пояснила, что продажей смеси хотела заработать деньги на маникюр.

Школьница воспитывается в многодетной неполной семье, где мама в силу жизненных обстоятельств не в полной мере справляется с родительскими обязанностями.

Как говорят в СК, 16-летняя девушка встала на путь исправления. Органами системы профилактики принимаются меры к социальной адаптации несовершеннолетней.

Уголовное дело расследовано во взаимодействии с управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД. В настоящее время материалы направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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