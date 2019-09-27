2019-09-27T16:24:08+03:00
Общество

Во Владимире в выходные пройдет сразу два фестиваля про удобную городскую среду

Тема уж очень актуальная
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Владимирцы очень хотят жить хорошо. Не только в смысле мало работать и много зарабатывать, но и чтобы город вокруг них был удобный, окружающая среда - комфортной. Даже появилось новая профессия - урбанисты. Это специалисты по планированию и моделированию городской среды, так чтобы она была удобной для жителей.

Самодеятельные урбанисты в последнее время полюбили устраивать всякие семинары и мероприятия для горожан, а горожане - на них ходить. В выходные, 28 и 29 сентября, во Владимире пройдет сразу два таких мероприятия. 29 сентября состоится урбанистический фестиваль «Владимир будущего» на «Рынке на Студеной», начало в 12.00.

А накануне, 28 сентября, - презентация городского исследования по жилым районам Владимира «Владимир на Клязьме. Новое жильё» в Информационном центре по атомной энергии ИЦАЭ. На нем студенты из архитектурных вузов разных регионов России представят проекты реновации ветхого жилья, которого во Владимире все еще много. Сложность в том, что ветхие дома надо снести, а их жителей расселить, не нарушив уникальную традиционную жилую архитектуру города. Как это сделать - расскажут студенты ВлГУ Юлия Павельева, Марина Стужина и Ангелина Лылова.

Начало: 12:00.

Адрес: Октябрьский пр-т, д.3 (вход со двора через шлагбаум, серая дверь с двумя ступеньками, домофон 10).

Справки по телефонам: 32-53-83, 32-67-22.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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