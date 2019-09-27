Владимиро-Суздальский музей-заповедник вновь начнет сотрудничать с частными гидами

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-27T14:40:30+03:00

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Напомним, в конце 2018 года руководство музея взяло паузу в вопросе о возможности проведения экскурсий частными гидами. Как отмечают в ВСМЗ, итоги этого года позволяют сделать вывод, что наличие или отсутствие договоров с частными гидами не оказывает существенного влияния на экономику музея.

Однако сейчас поток туристов увеличился. В этом году объекты ВСМЗ уже посетило на 18% больше туристов, чем в прошлом.

- Это вопрос создания максимально комфортных условий для всех категорий туристов: и организованных, и индивидуальных, которые приезжают во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, - отметила генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

К 1 ноября будут опубликованы условия заключения договора о проведении экскурсий на территории ВСМЗ и прейскурант. Стоимость договора будет зависеть от того, сколько городов готовы отрабатывать частные гиды. В музее уверяют, что размер платы будет разумным.

После сдачи экзамена и заключения договора с музеем частные гиды получат специальные бейджи с QR-кодами, что поможет экскурсантам не просто идентифицировать гида, но и узнать о нем и его достижениях.

ИСТОЧНИК KP.RU