2019-09-27T14:15:26+03:00
Общество

Во Владимирской области покажут отреставрированный фильм «Романс о влюбленных» с тифлокомментариями и субтитрами

С 1 октября по 3 декабря в ряде городов и поселков региона
Алексей СУХОВ
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В этом году исполняется 45 лет со дня премьеры фильма Кончаловского «Романс о влюбленных» на фестивале в Карловых Варах в 1974 г., где картина получила «Хрустальный глобус».

В год юбилея ссделали реставрацию кинофильма с полным восстановлением звука и изображения, а также изготовил специальные субтитры для слабослышащих и тифлокомментарии для того, чтобы сделать фильм доступным для людей с ограничениями по слуху и зрению.

Сюжет фильма до сих пор актуален. В картине снялись Евгений Киндинов, Елена Коренева, Ирина Купченко, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Конкин, Александр Збруев и другие.

На следующей неделе фильм покажут:

1 октября – Вязники, «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района»,

3 и 5 октября октября – Красная Горбатка, «Селивановский районный центр культуры и досуга»,

4 октября – Кольчугино, «Центр культуры, молодёжной политики и туризма»,

5 октября – п. Красное Эхо, «Центр культурного развития Гусь-Хрустального района».

ИСТОЧНИК KP.RU

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