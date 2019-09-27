2019-09-27T14:01:33+03:00
Общество

Владимирцы смогут задать вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ

Областное управление Роспотребнадзора проведет "горячую линию"
Алексей СУХОВ
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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области проконсультируют всех желающих по вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ с 1 по 16 октября по телефону горячей линии:8 (4922) 54-02-32 )с 10 до 12 часов).

Тематическое консультирование поможет разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства также расскажут, как уберечь детей от простудных инфекций, правила использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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