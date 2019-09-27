2019-09-27T13:56:57+03:00
Общество

Во Владимире пройдёт исторический квест «Дальневосточная Победа»

Принять участие в квесте может любой желающий
Алексей СУХОВ
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1 октября во Владимирском политехническом колледже состоится исторический квест «Дальневосточная Победа».

Перед участниками игры стоит задача – примерив на себя роль солдат-строителей переправ, восстановить хронологию событий, связанных с войной с Японией. По сюжету квеста будет необходимо выполнить различные задания, где надо применить не только физическую силу, но и смекалку.

Принять участие в квесте может любой желающий. Начало в 17:00.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить у консультанта комитета по молодёжной политике Вадима Алексеевича Волкова по телефону (4922) 32-38-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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