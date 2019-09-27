Во Владимире пройдёт исторический квест «Дальневосточная Победа»
1 октября во Владимирском политехническом колледже состоится исторический квест «Дальневосточная Победа».
Перед участниками игры стоит задача – примерив на себя роль солдат-строителей переправ, восстановить хронологию событий, связанных с войной с Японией. По сюжету квеста будет необходимо выполнить различные задания, где надо применить не только физическую силу, но и смекалку.
Принять участие в квесте может любой желающий. Начало в 17:00.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить у консультанта комитета по молодёжной политике Вадима Алексеевича Волкова по телефону (4922) 32-38-53.
ИСТОЧНИК KP.RU