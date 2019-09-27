Во Владимире пьяные девушки-подростки ограбили свою сверстницу

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-27T12:38:19+03:00

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Следствием установлено, что 26 сентября две девушки - 15-ти и 16-ти лет с раннего утра находились в состоянии алкогольного опьянения и разгуливали по городу. Парочка увидела проходившую мимо сверстницу, которая шла в школу. Одна из подозреваемых схватила прохожую за волосы, отбросила на асфальт, а затем уже вдвоем они отобрали у школьницы деньги и дорогостоящий сотовый телефон. Потерпевшая испытала сильный шок. Несовершеннолетних грабительниц правоохранители задержали по горячим следам.

На данный момент известно, что 15-летняя подозреваемая является воспитанницей детского дома. И в настоящее время уже привлекается к уголовной ответственности за совершение краж. Ее напарница воспитывается в неполной семье. Следствие располагает данными о том, что парочка тем же утром совершила еще 4 попытки ограбления граждан. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU