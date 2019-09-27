2019-09-27T11:26:00+03:00
Общество

"Мобильный технопарк "Кванториум" стартует во Владимирской области 1 октября

Первый выездной урок пройдет в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района
Алексей СУХОВ
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К школьникам Уршельской школы приедут педагоги детского технопарка "Кванториум-33" и проведут с ними первые мастер-классы. Таким образом, в этой школе в течение двух недель, по сути, будет работать технопарк. При этом хотя занятия будут проходить в одной школе, сюда будет осуществляться подвоз детей из других школ района в течение 12 рабочих дней с понедельника по субботу.

Мобильный технопарк "Кванториум" в этом учебном году будет работать с октября по июнь. В первую половину дня на его базе реализуется проект "Урок технологии" для учащихся 5-8 классов, во вторую – дополнительные инженерные программы для учащихся 9-11 классов по направлениям "Виртуальная и дополненная реальность и IT-технологии", "Робототехника и промышленный дизайн", "Геоинформационные технологии и аэротехнологии". После отъезда мобильного технопарка дети общаются с наставниками дистанционно.

Передвижные технопарки создаются для детей в малых городах, поселках, деревнях и селах. В 2019 году они начнут действовать в 15 субъектах РФ. Во Владимирской области обучением по новым методикам в 2019/2020 учебном году планируется охватить одну тысячу сельских школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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