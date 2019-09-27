2019-09-27T10:50:53+03:00
Общество

В Александровском районе более сотни мигрантов незаконно поселились в элитном коттеджном поселке

К их задержанию подключили владимирский спецназ из отряда "Гром"
Елена Масленникова
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По сообщению пресс-службы УФСБ по Владимирской области, массовое заселение своих сородичей организовали двое иностранных граждан. На территории коттеджного поселка бизнес-класса "Лесные озера" они устроили более сотни человек. Вся эта дружная и многочисленная компания приехала на территорию нашей области ради заработка. Чтобы задержать мигрантов, сотрудникам владимирского УФСБ понадобилась помощь спецназа из отряда "Гром". Из 120 иностранных граждан, более сотни находились на территории нашего региона незаконно. На фигурантов завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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