2019-09-27T10:19:09+03:00
Общество

Ремонт в детской поликлинике №1 на Студеной горе закончится в декабре

На работы по обновлению медучреждения было выделено более 50 миллионов рублей
Алексей СУХОВ
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предоставлено АВО.предоставлено АВО.
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В декабре закончится капитальный ремонт в главном корпусе Детской городской поликлиники №1 города Владимира на Студёной горе и в её филиалах на проспекте Ленина, в микрорайонах Энергетик, Юрьевец и Коммунар, а также на улице Нижняя Дуброва. На эти цели по нацпроекту "Здравоохранение" выделено более 50 млн рублей.

В филиалах поликлиники на улице Нижней Дуброве, 11а, в микрорайоне Юрьевец и в уже отремонтированном филиале на улице Алябьева, 20 планируется открыть "бережливые поликлиники". Ремонтные работы должны закончиться в середине декабря. Главный врач медицинского учреждения Татьяна Максимова сообщила, что они идут по графику.

В этом году детская поликлиника №1 получила не только средства на масштабный капитальный ремонт, но и на современное медицинское оборудование. Это эндоскопическая стойка для диагностики заболеваний внутренних органов, фиброгастроскоп для диагностики органов пищеварения, бронхоскоп для диагностики заболеваний дыхательных путей, офтальмологическое и лабораторное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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