2019-09-27T10:12:18+03:00
Общество

Умер первый владимирский радио-диджей

Прощание с Сергеем Кораблевым прошло в Вознесенской церкви утром 27 сентября
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

25 сентября на 47-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни известный владимирский журналист и медиаменеджер Сергей Кораблев.

Сергей Кораблев родился в 1973 году в Киржаче. В 1995 году закончил физико-математический факультет Владимирского педагогического института. Несколько лет работал преподавателем, одновременно занимаясь журналистикой. Сергей Кораблев хорошо известен во Владимирской области — именно он стал первым владимирским радио-диджеем, когда у популярной радиостанции «Европа Плюс» в 1994 году появилась региональное представительство. Впоследствии Сергей Кораблев стал программным директором не только «Европы Плюс», но и других радиостанций медиа-ходинга «Европа»: «Ретро FM», «Новое радио», «Милицейская волна», «Спорт FM». В разные годы был телевизионным ведущим и креативным директором телепроектов «ТВ6 Владимир» и «СТС Владимир».

Прощание с Сергеем Кораблевым прошло в городе Владимире 27 сентября в 10.00 в Вознесенской церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимиро-Суздальский музей-заповедник вновь начнет сотрудничать с частными гидами
Во Владимирской области покажут отреставрированный фильм «Романс о влюбленных» с тифлокомментариями и субтитрами
Владимирцы смогут задать вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ
Во Владимире пройдёт исторический квест «Дальневосточная Победа»
Во Владимире пьяные девушки-подростки ограбили свою сверстницу
В Александровском районе прокуратура обнаружила в земле партию бракованных резиновых тапок
"Мобильный технопарк "Кванториум" стартует во Владимирской области 1 октября
В Александровском районе более сотни мигрантов незаконно поселились в элитном коттеджном поселке
Почта России выпустила конверт к 50-летию владимирского театра кукол
Ремонт в детской поликлинике №1 на Студеной горе закончится в декабре
В Коврове пенсионер угнал мотоцикл
Ночью в Юрьев-Польском сгорел двухквартирный дом
Сегодня ночью во Владимире на улице Безыменского сгорел автомобиль
Жительницу Владимира оштрафовали на 15 тысяч за то, что оставила ребенка одного дома
Директор стекольного завода в Гусь-Хрустальном районе подозревается в уклонении от уплаты налогов
Владимирскому ансамблю "Русь" исполняется 45 лет