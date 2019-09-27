Умер первый владимирский радио-диджей

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-27T10:12:18+03:00

Изменить размер текста: A A

25 сентября на 47-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни известный владимирский журналист и медиаменеджер Сергей Кораблев.

Сергей Кораблев родился в 1973 году в Киржаче. В 1995 году закончил физико-математический факультет Владимирского педагогического института. Несколько лет работал преподавателем, одновременно занимаясь журналистикой. Сергей Кораблев хорошо известен во Владимирской области — именно он стал первым владимирским радио-диджеем, когда у популярной радиостанции «Европа Плюс» в 1994 году появилась региональное представительство. Впоследствии Сергей Кораблев стал программным директором не только «Европы Плюс», но и других радиостанций медиа-ходинга «Европа»: «Ретро FM», «Новое радио», «Милицейская волна», «Спорт FM». В разные годы был телевизионным ведущим и креативным директором телепроектов «ТВ6 Владимир» и «СТС Владимир».

Прощание с Сергеем Кораблевым прошло в городе Владимире 27 сентября в 10.00 в Вознесенской церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU