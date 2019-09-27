2019-09-27T11:16:11+03:00
Общество

Сегодня ночью во Владимире на улице Безыменского сгорел автомобиль

Пострадавших нет
Елена Масленникова
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На Безыменского полыхал автомобильНа Безыменского полыхал автомобильФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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Пожарные получили сообщение о возгорании в ночь с 26 на 27 сентября , в 1.57. У дома № 15 на улице Безыменского вспыхнул автомобиль "Форд Фьюжен". Пламя тушили 8 человек и 3 единицы техники. Иномарка восстановлению не подлежит. Никто из людей не пострадал. Огонь не успел перекинуться на рядом припаркованные авто. Сейчас выясняются причины возгорания. Подобные случаи во Владимире происходят периодически. В среднем пожарные тушат автомобили раз в две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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