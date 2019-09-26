2019-09-26T17:37:52+03:00
Общество

Жительницу Владимира оштрафовали на 15 тысяч за то, что оставила ребенка одного дома

Приглядеть за ним никого не просила, кроме того, мать не заперла дверь - она думала, что к вечеру за ребенком придет сестра
Валерия ПРОНИНА
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Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор 28-летней жительнице города Владимира. Судом установлено, что 20 апреля 2019 года утром женщина оставила своего пятилетнего сына одного в квартире. Приглядеть за ним никого не просила, кроме того, мать не заперла дверь - она думала, что к вечеру за ребенком придет сестра.

В доступном для ребенка месте были различные моющие средства, столовые приборы. К счастью, ребенок их не тронул. Зато вышел в подъезд, где увидел соседа и попросил его найти маму. Мужчина пытался найти женщину, а потом вызвал полицию.

На суде мать раскаялась и признала вину. Суд назначил ей штраф - 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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