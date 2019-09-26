2019-09-26T15:12:29+03:00
Звезды

Владимирскому ансамблю "Русь" исполняется 45 лет

В честь юбилея артисты дадут праздничный концерт
Алексей СУХОВ
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предоставлено филармонией.предоставлено филармонией.
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Коллективу владимирской областной филармонии "Русь", который по праву считается визитной карточкой региона, в этом сезоне исполнится 45 лет. Юбилей ансамбль планирует отметить масштабно, порадовав зрителей как лучшими, так и новыми номерами.

Ансамбль носит имя Михаила Фирсова – заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата государственной премии, под руководством которого в течение 20 лет оттачивалось мастерство и формировалось уникальное лицо творческого коллектива. С 2007 года, после смерти первого руководителя, ансамбль возглавляет Заслуженный артист России Николай Литвинов. На сегодняшний день в репертуаре коллектива насколько программ, пользующихся огромной популярностью. За годы существования через ансамбль прошли сотни людей. Перечислить всех, кто когда-то выступал в составе ансамбля, просто невозможно.

А 28 сентября на сцене филармонии состоится грандиозный концерт, посвященный 45-летию творческой деятельности ансамбля. Начало в 18.00. Стоимость билета - 500-800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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