Владимирцев приглашают на презентацию книги о живописце Владимире Юкине

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-26T14:28:40+03:00

Изменить размер текста: A A

27 сентября в 15:00 состоится презентация книги «Юкин. Основатель Владимирской школы живописи».

Книга состоит из небольших глав, авторами которых являются люди, знавшие Владимира Юкина – это друзья, многочисленные владимирские художники, родственники, которые делятся приятными и важными воспоминаниями о владимирском живописце.

Есть среди глав и рассказ самого живописца о себе – интервью Юкина во время съемок фильма Ишутина «Откровения мастера», а также страницы дневников супруги, Евгении Юкиной, рассказ сына Сергея Юкина о малоизвестных фактах и творческих поисках отца.

Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий из семейного архива Юкиных, а также их друзей, близких и владимирских художников. Здесь же можно увидеть генеалогическое древо Юкиных.

На презентации выступят составители книги Галина Ишутина и Надежда Севастьянова с рассказом о работе над выпуском книги и о коллекции работ Юкина, находящихся в фондах музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU