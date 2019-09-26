Владимирцев приглашают на презентацию книги о живописце Владимире Юкине
27 сентября в 15:00 состоится презентация книги «Юкин. Основатель Владимирской школы живописи».
Книга состоит из небольших глав, авторами которых являются люди, знавшие Владимира Юкина – это друзья, многочисленные владимирские художники, родственники, которые делятся приятными и важными воспоминаниями о владимирском живописце.
Есть среди глав и рассказ самого живописца о себе – интервью Юкина во время съемок фильма Ишутина «Откровения мастера», а также страницы дневников супруги, Евгении Юкиной, рассказ сына Сергея Юкина о малоизвестных фактах и творческих поисках отца.
Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий из семейного архива Юкиных, а также их друзей, близких и владимирских художников. Здесь же можно увидеть генеалогическое древо Юкиных.
На презентации выступят составители книги Галина Ишутина и Надежда Севастьянова с рассказом о работе над выпуском книги и о коллекции работ Юкина, находящихся в фондах музея-заповедника.
ИСТОЧНИК KP.RU