Во Владимире пройдет Первенство по каратэ киокусинкай

СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-26T14:22:14+03:00

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28 сентября Владимирская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай» проводит Межмуниципальное первенство города Владимира по каратэ киокусинкай.

В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов Владимира, Суздаля, Вязников, Гороховца, Мурома, Александрова, а так же Нижегородской области и Мордовии.

Место проведения: спортивный зал Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых по адресу: г.Владимир, ул.Горького, дом 87

Время проведения:

10.00 – начало выступления и поединков, 12.00. – торжественное открытие, в 17.00. – окончание соревнований, награждение победителей и призеров

Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU