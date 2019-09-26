2019-09-26T14:15:44+03:00
Общество

В декабре владимирская детская городская поликлиника №1 предстанет в обновленном виде

На ремонт в филиалах ушло более 50 миллионов рублей
Алексей СУХОВ
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К концу года закончится капитальный ремонт в корпусе на Студеной горе и в филиалах на проспекте Ленина, в микрорайонах Энергетик, Юрьевец и Коммунар, а также на ул. Нижняя Дуброва.

В филиалах поликлиники на Нижней Дуброве, 11а, в микрорайоне Юрьевец и в уже отремонтированном филиале на ул. Алябьева, 20 планируется открыть «бережливые поликлиники»..

В поликлинике и во всех филиалах будут отремонтированы кровли, стены, заменены инженерные коммуникации, пол, установлены новые двери, окна и сантехника. На прилегающих территориях появится новый асфальт.

- Ремонт не снизил уровень доступности медицинской помощи. Прием врачей организован как в главном корпусе, так и во всех филиалах, – отметила главврач больницы Татьяна Максимова.

Кроме того, в поликлинику поступили эндоскопическая стойка для диагностики заболеваний внутренних органов, фиброгастроскоп для диагностики органов пищеварения, бронхоскоп для диагностики заболеваний дыхательных путей, офтальмологическое и лабораторное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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