В декабре владимирская детская городская поликлиника №1 предстанет в обновленном виде

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-26T14:15:44+03:00

На ремонт в филиалах ушло более 50 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

К концу года закончится капитальный ремонт в корпусе на Студеной горе и в филиалах на проспекте Ленина, в микрорайонах Энергетик, Юрьевец и Коммунар, а также на ул. Нижняя Дуброва.

В филиалах поликлиники на Нижней Дуброве, 11а, в микрорайоне Юрьевец и в уже отремонтированном филиале на ул. Алябьева, 20 планируется открыть «бережливые поликлиники»..

В поликлинике и во всех филиалах будут отремонтированы кровли, стены, заменены инженерные коммуникации, пол, установлены новые двери, окна и сантехника. На прилегающих территориях появится новый асфальт.

- Ремонт не снизил уровень доступности медицинской помощи. Прием врачей организован как в главном корпусе, так и во всех филиалах, – отметила главврач больницы Татьяна Максимова.

Кроме того, в поликлинику поступили эндоскопическая стойка для диагностики заболеваний внутренних органов, фиброгастроскоп для диагностики органов пищеварения, бронхоскоп для диагностики заболеваний дыхательных путей, офтальмологическое и лабораторное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU