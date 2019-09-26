Владимирские легкоатлеты выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях в Адлере

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-26T13:07:12+03:00

На "Шиповке юных" 11-летние мальчишки и девчонки отличились в метании, прыжках в высоту и беге

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Спортсмены Владимирской области, представлявшие регион 24-25 сентября 2019 года в Адлере на всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных" среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения, завоевали пять медалей.

Мария Кузнецова из Александрова стала обладательницей сразу трех наград. Она завоевала "золото" в метании (47.80) и две "бронзы" - в прыжках в высоту (1.38) и в многоборье (303 очка). Земляк спортсменки Иван Груздев занял второе место в прыжках в высоту (1.38), а Анастасия Куприянова из Владимира - второе место в беге на 500 метров (1:26.72).

Кроме того, сборная девушек из владимирской спортшколы Олимпийского резерва №4 заняла первое место в командном зачете среди спортивных школ с результатом 1033 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU