Фильм владимирского режиссера, снятый во Владимире, покажут во владимирском кинотеатре

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-26T13:00:47+03:00

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В 2018 году владимирский режиссер Сергей Миляев снял фильм "Бемоль". Это был первый полнометражный фильм, снятый полностью во Владимире местным автором.

При этом на главную роль даже пригласили достаточно известного актера - Андрея Филиппака, который до этого снялся, например, в таком сериале, как "Дальнобойщики". Однако во Владимире на большом экране посмотреть ленту долгое время было нельзя. И вот 13 октября состоится единственный показ, да не где-нибудь, а в бывшем кинотеатре "Мир".

Сейчас там располагается концертный комплекс "Макстон" (ул. Большая Нижегородская, 19). И они согласились показать фильм вместе с творческим вечером режиссера Сергея Миляева. Начало - в 17.00. Стоимость входного билета - 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU