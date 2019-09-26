Владелец автовышки, с которой упал и насмерть разбился рабочий, не будет наказан за его смерть
44-летний рабочий погиб в июле прошлого года, упав с высоты нескольких метров в люльке автовышки. Двое рабочих в тот день демонтировали рекламный щит на Суздальском проспекте, на высоту их в автолюльке поднял автокран марки «ЗИЛ» со специальной люлькой. За рулем автовышки находился его владелец - 64-летний житель Владимира. Неожиданно стойка треснула, люлька отвалилась, рабочий упал на землю и разбился - у него были сломаны шея, кости тела, травма головы. Мужчина умер в больнице, Следственный комитет возбудил дело.
Выяснилось, что автовышка с 2006 года была снята с учета и запрещена к эксплуатации. Владелец, разумеется, об этом знал, но все равно заключил договор с рекламной фирмой на демонтаж баннера с использованием этой вышки. Как показала экспертиза, в месте разлома крана металл проржавел и потрескался, поэтому люлька и отвалилась.
Владелец автовышки свою вину признал полностью и компенсировал семье моральный и материальный ущерб. Поэтому, по просьбе потерпевшей стороны, уголовное дело в суде было прекращено за примирением сторон.
Материалы о незаконной предпринимательской деятельности владельца автовышки переданы в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU