Фонтан у Белого дома вернут областной администрации

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-26T11:39:59+03:00

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Фонтан на Октябрьском проспекте, расположенный позади здания областной администрации, на участке, где заложен памятный камень и в перспективе должен появиться парк, передали в ведение города двенадцать лет назад. Все эти годы он был собственностью Владимира и состоял на балансе «Владимирводоканала». Но теперь решили вернуть имущество обратно в область, поскольку участок, на котором расположен сам фонтан и коммуникации, принадлежит тоже области. Кроме того, отмечают чиновники, безвозмездно передать его будет экономически выгодно. Депутаты горсовета дружно поддержали это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU