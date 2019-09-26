2019-09-26T11:39:59+03:00
Общество

Фонтан у Белого дома вернут областной администрации

Оплачивать его обслуживание теперь будут из регионального бюджета
Ирина Мальцева
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Фонтан на Октябрьском проспекте, расположенный позади здания областной администрации, на участке, где заложен памятный камень и в перспективе должен появиться парк, передали в ведение города двенадцать лет назад. Все эти годы он был собственностью Владимира и состоял на балансе «Владимирводоканала». Но теперь решили вернуть имущество обратно в область, поскольку участок, на котором расположен сам фонтан и коммуникации, принадлежит тоже области. Кроме того, отмечают чиновники, безвозмездно передать его будет экономически выгодно. Депутаты горсовета дружно поддержали это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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