2019-09-26T11:31:03+03:00
Общество

Специалисты управления Россельхознадзора нашли в Меленках небезопасные котлеты

В них обнаружена сальмонелла
Вероника ПАНИНА
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Как сообщает владимирское управление Россельхознадзора, в сентябре специалисты отдела государственного ветеринарного надзора во время проверки в магазине Меленковского района взяли пробы котлет «Рубатки классические» марки «Котлетарь», производителем которых является ООО «Котлетарь» Костромской области. Образцы были отправлены для проведения лабораторных исследований на показатели качества и безопасности пищевой продукции в аккредитованную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам исследований в отобранной пробе котлет выявлено несоответствие по микробиологическим показателям бактерий рода сальмонелла. Эта бактерия представляет опасность, только если употреблять пишу без термообработки, однако присутствие ее в котлетах недопустимо.

Сотрудники управления Россельхознадзора направили информация о найденной сальмонелле производителю котлет для проведения служебного расследования и продавцу для изъятия из оборота недоброкачественного товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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