В ковровском пункте приема лома нашли военный снаряд

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-26T10:52:02+03:00

Его хотят уничтожит сегодня же

Изменить размер текста: A A

26 сентября около 12 часов дня ковровским спасателям сообщают о том, что в пункте приема лома нашли военный снаряд - кто-то оставил его или припрятал в металлическом коробе. Дежурная смена отправилась к месту вызова. Полиция была уже там.

Спецслужбы оцепили территорию и перекрыли дороги. Военный инженер определил, что снаряд можно транспортировать. Радиус поражения такого снаряда - 700 метров.

Прибывший из Владимира ОМОН забрал находку. Сегодня снаряд хотят уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU