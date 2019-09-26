В ковровском пункте приема лома нашли военный снаряд
Его хотят уничтожит сегодня же
.Фото: ВКонтакте
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26 сентября около 12 часов дня ковровским спасателям сообщают о том, что в пункте приема лома нашли военный снаряд - кто-то оставил его или припрятал в металлическом коробе. Дежурная смена отправилась к месту вызова. Полиция была уже там.
Спецслужбы оцепили территорию и перекрыли дороги. Военный инженер определил, что снаряд можно транспортировать. Радиус поражения такого снаряда - 700 метров.
Прибывший из Владимира ОМОН забрал находку. Сегодня снаряд хотят уничтожить.
ИСТОЧНИК KP.RU