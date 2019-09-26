В суздальском кремле пройдет «Рыбный день»

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-26T10:15:51+03:00

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27 сентября в выставочном зале ВСМЗ в суздальском кремле откроется выставка «Рыбный день». На ней предлставлено 18 художественных работ, посвященных рыбе, рыбакам и рыбалке из музейной коллекции наивного искусства второй половины XX века, признанной одной из лучших в России.

Рыбный день раз в неделю, кстати, вовсе не древнеславянская традиция. Он был придуман в 1932 году наркомом снабжения А.И. Микояном. Раз в неделю, как правило, в четверг, во всех советских столовых готовили исключительно блюда из рыбы - в основном минтая и трески. С тех пор термин «рыбный день» вызывает ностальгию по СССР.

Как говорят, у истинных художников и заядлых рыболовов много общего: умение видеть красоту, философский взгляд на мир и вечное стремление его приукрасить. Картины, представленные на выставке, написаны в жанре наивного искусства. Тему рыбалки и рыбаков с юмором раскрывают художники В.В. Слабков, Д.И. Калинин, А.В. Михайличенко. В жанре натюрморта выполнены работы В.В. Булатова, П.С. Коршункова, С.Н. Антонова, Э.Г. Светлова, Н.И. Арефьевой.

Посещение выставки входит в стоимость единого билета в суздальский кремль.

Взрослый билет – 400 рублей;

Льготный билет (для учащихся и студентов с 16 лет) – 250 рублей.

Выставочный зал открыт с 10.00 до 18.00 ежедневно;

Санитарный день – последний вторник месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU