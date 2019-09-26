Гусевчанин обокрал свою подругу, пока той не было дома

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-26T10:11:06+03:00

Из квартиры он вынес украшения на 140 тысяч рублей

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Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего гусевчанина.

По данным УМВД по Владимирской области, в мае текущего года в полицию обратилась местная жительница - из ее квартиры пропали золотые украшения. Ущерб, причиненный собственнице, превысил 140 000 рублей.

Полицейские стали подозревать знакомого женщины, который знал, где лежат ее украшения. По версии следствия, мужчина украл их, пока хозяйки не было дома, а потом продал.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчину могут лишить свободы на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU